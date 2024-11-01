edición general
Los aranceles de Trump dan a la India una oportunidad de reinventar su estrategia comercial [en]

Los aranceles de Trump dan a la India una oportunidad de reinventar su estrategia comercial [en]

Los queridos aranceles de Donal Trump dan a la India una oportunidad para reinventar en la multilateridad sus sistemas de gestión comercial. Trump ha impuesto fuertes aranceles por razones esencialmente no comerciales pero ha subestimado la determinación de la India. Sorprendido ante la resistencia de India, se ha dado cierto acercamiento. El enviado comercial estadounidense Brendan Lynch en Delhi mantendrá esta semana conversaciones sobre el futuro de las negociaciones comerciales entre los dos países.

rogerius #1 rogerius *
Del artículo: «Instead of depending heavily on the West, principally the US, it is now building bridges with China, strengthening trade connections with Russia, and looking at other markets and other trade agreements far more closely.» (En lugar de depender de Occidente, principalmente de USA, construir puentes con China, reforzar las conexiones comerciales con Ruisa y mirar a otros mercados y acuerdos comerciales.)

azathothruna #2 azathothruna
Espero que los indios les den un portazo feo a los gringos, los hijos de la perfida albion
rogerius #3 rogerius
#2 Por ahí van las intenciones. Habrá que ver los hechos.
