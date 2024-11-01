Los aranceles de Trump dan a la India una oportunidad de reinventar su estrategia comercial [en]

Los queridos aranceles de Donal Trump dan a la India una oportunidad para reinventar en la multilateridad sus sistemas de gestión comercial. Trump ha impuesto fuertes aranceles por razones esencialmente no comerciales pero ha subestimado la determinación de la India. Sorprendido ante la resistencia de India, se ha dado cierto acercamiento. El enviado comercial estadounidense Brendan Lynch en Delhi mantendrá esta semana conversaciones sobre el futuro de las negociaciones comerciales entre los dos países.