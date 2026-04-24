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Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
El director de la Met Opera expresa su decepción tras la cancelación saudí de un pacto que buscaba paliar la crisis post-pandemia de la institución.
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met opera
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arabia saudí
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pitercio
Si les sobra, regalan para el paripé blanqueante pero en las circunstancias actuales, no están para tontunas.
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#2
rogerius
*
Ánimo a la monarquía saudí, que ya solo les falta romper los acuerdos de defensa con USA.
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