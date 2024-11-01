edición general
Arabia Saudí no está comprando EA por los videojuegos. Está comprando influencia cultural en cientos de millones de hogares

55.000 millones por EA que en realidad son por la influencia silenciosa en millones de hogares occidentales. Un fondo soberano árabe acaba de cerrar la mayor operación de compra apalancada de la historia: 55.000 millones de dólares por Electronic Arts. Pagando una prima del 25% (en la horquilla de lo normal), aparentemente sin regatear (definitivamente algo anormal). Cerrando la operación en tiempo récord. Y nadie levanta una ceja. Porque se supone que es "solo videojuegos". Pero EA no son "solo videojuegos": Es el FC 26 entrando cada semana

#9 eipoc
No es posible, si lo controlan los EEUU es que todo es "normal", si lo compra Arabia Saudí es que quieren influir culturalmente.
Jajajaja. ¿Qué será lo próximo?, ¿decirnos que Hollywood es una fábrica de propaganda?


Si es que cuando juegas al call of dutty y los terroristas son o rusos o de piel oscura pensaba que era porque estaban libres de influencias.
xD xD xD xD
Torrezzno #8 Torrezzno
#3 joder con los saudis, mientras no compren nintendo...
#2 Grahml
¿Más evidencias del "Gran reemplazo"?

:troll:
Torrezzno #1 Torrezzno
Lo curioso es que han comprado la que es sin duda alguna la más woke de todas, de acuerdo a los gamers.
#3 txepel
#1 Creo recordar que hace unos meses compraron SNK y tampoco veo a Mai Shiraniu con burka.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#1 El verdadero problema de EA son los micropagos, las lootboxes y sobre todo, sus juegos de mierda. En realidad es una perita en dulce para el neocapitalismo Saudí.
Torrezzno #6 Torrezzno
#4 Si, eso es verdad, muerte al futbol moderno y los juegos modernos
Veelicus #7 Veelicus
#4 Ahora es cuando la UE metera mano en serio, jajaja xD
#5 eqas
Pues la noticia es para asustarse. Manipulacion y adoctrinamiento en todo.
