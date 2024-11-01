Arabia Saudí no está comprando EA por los videojuegos. Está comprando influencia cultural en cientos de millones de hogares

55.000 millones por EA que en realidad son por la influencia silenciosa en millones de hogares occidentales. Un fondo soberano árabe acaba de cerrar la mayor operación de compra apalancada de la historia: 55.000 millones de dólares por Electronic Arts. Pagando una prima del 25% (en la horquilla de lo normal), aparentemente sin regatear (definitivamente algo anormal). Cerrando la operación en tiempo récord. Y nadie levanta una ceja. Porque se supone que es "solo videojuegos". Pero EA no son "solo videojuegos": Es el FC 26 entrando cada semana