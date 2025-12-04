‘Aquí no hay quien viva’. ¿Por qué los sueldos no dan para todo?: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha situado en los 1.184€ mensuales en 14 pagas, una cifra que supone un aumento del 61% desde 2018, cuando rondaba los 736€ al mes. Pero, incluso así, se queda corto para muchas de las grandes ciudades. El salario mediano, el que refleja mejor lo que cobra la mayoría, se estima entre los 23.000 y los 26.000€ brutos. Con estos sueldos, a día de hoy, llegar a todo es muy complicado.