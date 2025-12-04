‘Aquí no hay quien viva’. ¿Por qué los sueldos no dan para todo?: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha situado en los 1.184€ mensuales en 14 pagas, una cifra que supone un aumento del 61% desde 2018, cuando rondaba los 736€ al mes. Pero, incluso así, se queda corto para muchas de las grandes ciudades. El salario mediano, el que refleja mejor lo que cobra la mayoría, se estima entre los 23.000 y los 26.000€ brutos. Con estos sueldos, a día de hoy, llegar a todo es muy complicado.
| etiquetas: economía , españa , pib , salarios , subida
Los ricosLos gobiernos se quedan todo el beneficio del crecimiento económico de las sociedades capitalistas."
#3 la mayor parte de autónomos son clase obrera.
“Los españoles votan en más de un 70% a las alternativas liberales con la vivienda (PP, Psoe, Vox) pero luego se quejan de las políticas liberales.”
“No puedes decir que la democracia no funciona y al mismo tiempo votar en contra de tus intereses. “
"Los milmillonarios aumentan su riqueza un 13% en 2025 hasta un máximo histórico"
Los directivos de las grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el salario medio, según Oxfam
Y abajo ya no caen ni las migajas.
Parece ser que ahora ya no es así que se ha producido una escisión y suben las rentas solo para una capa exclusiva de la población sobre todo las rentas del capital dividendos intereses y rentas inmobiliarias . Las del mundo laboral a pesar de las subidas del SMI permanecen estancadas en su conjunto .
A los hechos me remito.
Que lo que esté lleno sean los bares (con consumiciones que no llegan a los 6-7€ por barba) en lugar de tiendas de productos de alta gama, aeropuertos y lugares turísticos (están llenos pero no de españoles), concesionarios, y otros lugares de consumo elevado dice mucho sobre qué tope de consumo tiene la sociedad española.