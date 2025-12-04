edición general
‘Aquí no hay quien viva’. ¿Por qué los sueldos no dan para todo?: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha situado en los 1.184€ mensuales en 14 pagas, una cifra que supone un aumento del 61% desde 2018, cuando rondaba los 736€ al mes. Pero, incluso así, se queda corto para muchas de las grandes ciudades. El salario mediano, el que refleja mejor lo que cobra la mayoría, se estima entre los 23.000 y los 26.000€ brutos. Con estos sueldos, a día de hoy, llegar a todo es muy complicado.

Mikhail
Titular alternativo: "Los ricos se quedan todo el beneficio del crecimiento económico de las sociedades capitalistas."
#3
#2 correción "Los ricos Los gobiernos se quedan todo el beneficio del crecimiento económico de las sociedades capitalistas."
Andreham
#3 Sí, ese gobierno que tiene 749.000 millones de dólares como Elon Musk o un poco menos como toda la tropa del mismo nivel.
Mikhail
#3 No sabes ni por dónde te da el viento y te pones a corregir... xD xD xD
#18
#5 estudia ecónomicas, luego hablamos
Mikhail
#18 Estudia algo que valga la pena y luego hablas. xD
#6
#3 Empresaurio detectado... o autónomo en su defecto...
#16
#6 y trabajador por cuenta ajena, y jubilado. Excepto autónomo he estado en todos los lados por lo que hablo de primera mano no de lo que me cuentan
#26
#16 "Trabajador de primera mano que no se dio cuenta del robo de las empresas..." :palm: :wall:
manzitor
#3 Especialmente los que han aterrizado en política para hacer negocios y encima presumen de ello.
#15
#8 te refieres a los que entran sin un duro y salen ricos?
ur_quan_master
Esto se arregla votando a la ultraderecha.

#3 la mayor parte de autónomos son clase obrera.
manc0ntr0
#3 abre un libro y lee un poco
#14
#10 deja de leer ficción y estudia economía
Dene
#3 ja ja ja! Los gobiernos no son mas que la cara visible de los que controlan el cotarro... esos que nunca se presentan en las elecciones pero deciden por todos
#17
#2 Titular alternativo.

“Los españoles votan en más de un 70% a las alternativas liberales con la vivienda (PP, Psoe, Vox) pero luego se quejan de las políticas liberales.”
Mikhail
#17 Titular alternativo: "Los españoles creen en la Democracia y en Papá Noel."
#21
#20 Titular alternativo.
“No puedes decir que la democracia no funciona y al mismo tiempo votar en contra de tus intereses. “
Mikhail
#21 Lo que digo no es que no funcione, sino que lo que disfrutamos en el maravilloso jardín occidental no es Democracia.
elsnons
Los mayores aumentos de rentas ya sea laborales o sociales siempre han venido de la mano de gobiernos del psoe a cambio los del ppsoe han favorecido a través del BOE las rentas fuera de ese ámbito ya sea empresariales, inmobiliarias o rentas del capital intereses y dividendos.

Parece ser que ahora ya no es así que se ha producido una escisión y suben las rentas solo para una capa exclusiva de la población sobre todo las rentas del capital dividendos intereses y rentas inmobiliarias . Las del mundo laboral a pesar de las subidas del SMI permanecen estancadas en su conjunto .
Andreham
¿Y de quién es la culpa? ¿Quién pone los sueldos? ¿Quién provoca las guerras que aumentan el coste de la energía y los alimentos? ¿Quién está gastando el dinero de ayudar a los ciudadanos en comprar buques para que la infanta se pasee moviendo droga y armas para regalar a un país que ha vendido todo lo que tiene a otro país que no le da armas?
#7
La riqueza es un juego de suma cero: si las empresas ganan los trabajadores no pueden ganar.
A los hechos me remito.
Febrero2034
Si solo fomentas el trabajo de baja calidad y metes a 2 millones de personas en poco tiempo, vas a tener muchas estadísticas q son buenas y una población q esta cada vez peor.
CharlesBrowson
pero los bares llenos, eh! aunque desde aqui arriba en el cobete tampoco es que nos lleguen el sonido de los lloriqueos :troll:
Andreham
#12 Si lo piensas, ese "argumento" es precisamente contrario a lo que intenta vender.

Que lo que esté lleno sean los bares (con consumiciones que no llegan a los 6-7€ por barba) en lugar de tiendas de productos de alta gama, aeropuertos y lugares turísticos (están llenos pero no de españoles), concesionarios, y otros lugares de consumo elevado dice mucho sobre qué tope de consumo tiene la sociedad española.
