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El apoyo de Almeida a promotoras que impulsan el 'flex living': miles de camas en Madrid fuera de la Ley de Arrendamientos

El apoyo de Almeida a promotoras que impulsan el 'flex living': miles de camas en Madrid fuera de la Ley de Arrendamientos

El Ayuntamiento favorece este modelo de hospedaje desregularizado, que explota pisos a precios mayores, con recalificaciones, planes especiales o publicidad en las redes municipales. El sector habla de 25.000 camas ofertadas en este formato en la región entre las operativas y las que están en marcha, la gran mayoría en la capita

| etiquetas: vivienda , flex living , alquiler , almeida , madrid
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5 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
Para qué queremos una ley de vivienda si los propios organismos oficiales, como el ayuntamiento de Madrid, o la Comunidad de Madrid, se pasan la ley por el forro, y les da igual.... y no pasa nada...
5 K 75
#4 concentrado
El ayuntamiento haciendo la competencia a los hoteles. ¿Esa es la maravillosa forma de tratar a la hostelería de la que hace gala continuamente?
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pepel #2 pepel
Todos a dormir a su casa.
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#5 drstrangelove *
Ya ni hablan de habitaciones, directamente camas.

La siguiente vuelta de tuerca será hablar de dormir en coches de alquiler compartidos. Y lo venderán como progreso.
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Andreham #3 Andreham
"Camas".

El concepto en sí da escalofríos.
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