El apoyo de Almeida a promotoras que impulsan el 'flex living': miles de camas en Madrid fuera de la Ley de Arrendamientos

El Ayuntamiento favorece este modelo de hospedaje desregularizado, que explota pisos a precios mayores, con recalificaciones, planes especiales o publicidad en las redes municipales. El sector habla de 25.000 camas ofertadas en este formato en la región entre las operativas y las que están en marcha, la gran mayoría en la capita
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La siguiente vuelta de tuerca será hablar de dormir en coches de alquiler compartidos. Y lo venderán como progreso.
El concepto en sí da escalofríos.