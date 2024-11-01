Una aplicación para el móvil sustituirá a la tarjeta sanitaria del Sistema Andaluz de Salud

Las tradicionales tarjetas sanitarias físicas van a desaparecer; una aplicación del móvil tendrá toda la información necesaria a los usuarios, incluyendo su gestión de las citas, su historial clínico y todas las pruebas que se hayan realizado. Quienes quieran mantener la tarjeta física podrán hacerlo si bien el SAS tiene previsto poner en marcha un Plan de capacitación que se va a implantar a través de los puntos vuela con el fin de que las personas mayores no tengan brecha digital.
no todo es tan idílico.
El titular es sensacionalista, en realidad parece que van implantar una aplicación móvil (ya era hora) pero mantendrán las tarjetas que seguirán usando la mayoría, como en otros sitios.
Y cuando les dé algo no podrán acudir al médico porque no tendrán tarjeta física y se liarán con el móvil.
Win-win para el PP.
No me parece mal que den alternativas, pero sin quitar las opciones existentes.
Yo prefiero la tarjeta por varias razones:
- Porque no me gusta concentrar muchos usos en un mismo dispositivo, al final unos usos entran en conflicto con otros.
- Una tarjeta no ocupa espacio en el móvil, ni consume batería.
- La tarjeta puede ir en la cartera cuando haces la cita, así no te la olvidas.
- Si te jaquean la tarjeta, no te jaquean el móvil entero, mientras que si te jaquean la aplicación tal vez tengan acceso a más datos.
- Los móviles por norma general son más lentos que una tarjeta.
Dices que no te gusta concentrar muchas cosas, tus tarjetas están todas en la cartera. La pierdes, y adios.
La tarjeta, junto al DNI, el de conducir, la del banco, la del club carrefour, eroski.... ocupan en la cartera.
La app también puedes desinstalarla y tenerla solo cuando la vas a usar.
Si te hackean la cartera, no te hackean el móvil, a no se que seas tan bobo de tener el móvil rooteado.
Yo pago con el móvil. NFC, acercas al TPV y pagas. Si tengo que pagar con tarjeta tengo que sacarla de la cartera, encontrarla entre las que sean, pagar, y volverla a guardar.
Ya en serio: el móvil suele requerir más tiempo que una tarjeta, la tarjeta es abrir la cartera, buscarla (que puedes tenerla preparada de antes) y pasarla por el lector para la validación. La aplicación es encender el móvil, desbloquearlo si lo tienes bloqueado, abrir la aplicación, entrar en la pantalla y finalmente validar. Con BusCyL mucha gente lleva el QR imprimido… » ver todo el comentario
Y encima el móvil lo sueles tener para contestar un whatsapp.
Si puedes tener la tarjeta preparada de antes, también puedes tener el móvil desbloqueado en la mano. Pero es que para pagar, no tienes que abrir ninguna app. NFC, que no gasta batería.
Se pueden perder ambas, pero el móvil está bloqueado, y luego cada app tiene una contraseña. Es virtualmente imposible que te roben "todo"
Además, puedo reinstalar la app de nuevo en otro móvil y listo.
Hay que avanzar, antes los bancos tenían cartilla, gasto en papel, cartón, tinta, eran lentas imprimiendo.
- si no puedes ir en persona por ej a la farmacia, puedes pedirle a un familiar que te pille lo que tengas recetado prestandole tu tarjeta para identifcarse
Pues respetando mucho tu opinión, te voy a dar una que a mi juicio, las gana a todas (y si quieres usar tarjeta, me parece genial)
- Hago los trámites cuando quiero sin hacer colas ni tener que desplazarme. La cita me la van a dar igual con el retraso que sea.
Ahora, que sí me dices que la app es mejorable, estoy de acuerdo. Y llevo unos cuantos años usando la app y también tengo la tarjeta.