Una aplicación para el móvil sustituirá a la tarjeta sanitaria del Sistema Andaluz de Salud

Las tradicionales tarjetas sanitarias físicas van a desaparecer; una aplicación del móvil tendrá toda la información necesaria a los usuarios, incluyendo su gestión de las citas, su historial clínico y todas las pruebas que se hayan realizado. Quienes quieran mantener la tarjeta física podrán hacerlo si bien el SAS tiene previsto poner en marcha un Plan de capacitación que se va a implantar a través de los puntos vuela con el fin de que las personas mayores no tengan brecha digital.