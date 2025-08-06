·
Los anuncios de habitaciones cuadruplican los de alquiler convencional en Barcelona
La disponibilidad de arrendamientos de larga duración toca fondo.
vivienda
,
crisis
,
burbuja
,
alquiler
#1
Connect
Pues si se pretende que de esta manera aumente la natalidad, van finos!
Mucho quejarse de la falta de natalidad, pero no se da facilidades para crear familias.
1
K
25
#5
Suleiman
#1
La natalidad es para los ricos.... Solo la élite tiene derecho a tener prole.
0
K
13
#7
founds
#5
no te digo que no, pero al menos en mi ciudad, los barrios marginales están llenos de chiquillos
0
K
6
#2
chisqueiro
Todo un ejemplo del éxito de la ley de vivienda...
1
K
22
#3
ChatGPT
#2
ahora harán una ley contra eso.. y luego otra contra lo siguiente que surja, lo que sea en lugar de arreglar el problema
0
K
10
#4
DrEvil
*
#2
Sí, esas medidas que no han funcionado donde se han implantado, y que algunos decían que no iban a funcionar... misteriosamente tampoco están dando un gran resultado en Barcelona. No sé qué ha podido salir mal.
Si hasta llamaban fachas y especuladores a quien lo advertía
1
K
22
#6
Ze7eN
Pero eh, el precio de la vivienda sube porque faltan pisos y hay que construir más, que me lo ha dicho Cayetano Cayetanez.
0
K
20
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
