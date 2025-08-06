edición general
13 meneos
16 clics
Los anuncios de habitaciones cuadruplican los de alquiler convencional en Barcelona

Los anuncios de habitaciones cuadruplican los de alquiler convencional en Barcelona

La disponibilidad de arrendamientos de larga duración toca fondo.

| etiquetas: vivienda , crisis , burbuja , alquiler
10 3 0 K 160 actualidad
7 comentarios
10 3 0 K 160 actualidad
Connect #1 Connect
Pues si se pretende que de esta manera aumente la natalidad, van finos! xD

Mucho quejarse de la falta de natalidad, pero no se da facilidades para crear familias.
1 K 25
#5 Suleiman
#1 La natalidad es para los ricos.... Solo la élite tiene derecho a tener prole.
0 K 13
founds #7 founds
#5 no te digo que no, pero al menos en mi ciudad, los barrios marginales están llenos de chiquillos
0 K 6
#2 chisqueiro
Todo un ejemplo del éxito de la ley de vivienda...
1 K 22
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 ahora harán una ley contra eso.. y luego otra contra lo siguiente que surja, lo que sea en lugar de arreglar el problema
0 K 10
DrEvil #4 DrEvil *
#2 Sí, esas medidas que no han funcionado donde se han implantado, y que algunos decían que no iban a funcionar... misteriosamente tampoco están dando un gran resultado en Barcelona. No sé qué ha podido salir mal.
Si hasta llamaban fachas y especuladores a quien lo advertía :shit:
1 K 22
Ze7eN #6 Ze7eN
Pero eh, el precio de la vivienda sube porque faltan pisos y hay que construir más, que me lo ha dicho Cayetano Cayetanez.
0 K 20

menéame