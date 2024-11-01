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Antonio Maíllo: “Nosotros nos presentamos para gobernar no para estar siempre en la oposición”

Antonio Maíllo: “Nosotros nos presentamos para gobernar no para estar siempre en la oposición”

El histórico dirigente de IU encabeza la papeleta de la coalición Por Andalucía para las elecciones andaluzas del 17 de mayo con un claro “compromiso antifascista”.

| etiquetas: antonio maillo , iu , elecciones , andalucia
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2 comentarios
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JackNorte #1 JackNorte
Cuando gobernar es no presionar, ni hacer oposicion, para que medidas que no se aprobarian lo hagan , da igual que gobiernes.
Para no hacer nada diferente, no hace falta votar diferente. Pero ya veremos como acaba esto y mirando al pasado y los vetos a ver como la volveis a liar.
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ombresaco #2 ombresaco
"...como socio minoritario en un gobierno de coalición" le faltó añadir

Lo cual tampoco es poco, entiendo que en campaña hay que dar mensajes optimistas, pero también hay que ser realista
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menéame