Antonio Maestre, contra la propuesta de Feijóo: "Sería más útil un registro de políticos incompetentes que eluden sus competencias"

El periodista reaccionó al "registro de pirómanos" de Feijóo, ha señalado que aunque el 55% de incendios son intencionados, solo un 5% se debe a pirómanos; la mayoría proviene de ganaderos y agricultores realizando su trabajo sin intención de causar fuego

#1 UNX
No funcionaría, porque los encargados de hacer ese registro serían otros políticos incompetentes.
#3 sliana
le podemos llamar PP.
#2 Leon_Bocanegra
Joder Maestre, que esa lista que estás pidiéndo la tienes a tiro de Google

www.larazon.es/elecciones/generales/23j-asi-queda-lista-completa-congr
#6 Ominous
Este se cree que solo afectaría a los del PP o vox xD xD
elsnons #7 elsnons
No hay terabytes de memoria para almacenar tanta información sobre políticos mediocres y se necesitaría un ordenador cuántico para analizar y sacar algo positivo del cerebro de Antonio Maestre .
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Un Santo Oficio es lo que hace falta, y no solo con la corrupta clase politica, sino la ponzoñosa brigadas de propaganda y los inutiles en la administracion puesto a dedo y con trampas
Kantinero #5 Kantinero
#4 Igual es más fácil prohibir toda ayuda pública a medios de comunicación, si la víbora quiere financiar la razón que se haga un publireportaje vestida de virgen y se lo pague de su bolsillo.

Aqui mismo en MNM aparecen diariamente meneos de webs de infinitos periódicos de los que nunca hemos oído su existencia, yo siempre me pregunto como se financian
#8 DonaldBlake
Sería más fácil y rápido hacer uno de políticos competentes.
