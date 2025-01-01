Antonio Maestre, contra la propuesta de Feijóo: "Sería más útil un registro de políticos incompetentes que eluden sus competencias"

El periodista reaccionó al "registro de pirómanos" de Feijóo, ha señalado que aunque el 55% de incendios son intencionados, solo un 5% se debe a pirómanos; la mayoría proviene de ganaderos y agricultores realizando su trabajo sin intención de causar fuego
| etiquetas: feijóo , incendios , pirómanos
www.larazon.es/elecciones/generales/23j-asi-queda-lista-completa-congr
Aqui mismo en MNM aparecen diariamente meneos de webs de infinitos periódicos de los que nunca hemos oído su existencia, yo siempre me pregunto como se financian