Antisemitismo del Siglo XX en el Oviedo de la "Concordia"

El ataque a la Comunidad Judía asturiana "Bet Emuná" y su presidenta, Aída Oceransky, no es un debate sobre un asunto de política internacional: Es un ataque al derecho a existir, a pensar y a expresarnos libremente como judíos, y como españoles, frente a una narrativa única. Es un test que medirá la solidez de los valores democráticos en España y el compromiso de la sociedad española en la lucha contra el antisemitismo www.meneame.net/story/presidenta-comunidad-judia-asturias-niega-redes-

Bifaz #1 Bifaz
Los sionistas quieren confundir antisemitismo con antisionismo y no es igual.
#2 diablos_maiq *
#1 y convencernos de lo que no sea apoyar al estado de israel es favorecer a hamás y atacar al judaísmo
#5 Marisadoro
Sin vergüenza.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
La asociación "Bet Hermuna" ha denunciado el genocidio en curso contra la población Palestina?

Porque ahora mismo el mayor creador de odio contra los judíos a nivel mundial es el gobierno de Israel y sus atroces crímenes contra la humanidad.
#3 euacca
Mierda de noticia que niega el actual Holocausto, y además no saben ni en qué siglo estamos.
Ka0 #4 Ka0
"Es un ataque al derecho a existir, a pensar y a expresarnos libremente como genocidas" :troll:
fofito #7 fofito *
Ni como judío ni como español tienes derecho a defender el genocidio como solución a los problemas que puedan sufrir ni los judíos ni Israel.

Y si es así como razonas,no mereces respeto ni como judío,ni como español,ni como ser humano.
