Un antiguo miembro del círculo íntimo de MAGA se disculpa públicamente y afirma que el plan era «acabar con el Partido Republicano» y crear un partido de Trump (ENG)

Un antiguo activista de MAGA acaba de decir lo que muchos críticos llevan años defendiendo. Se disculpó públicamente por su papel en el movimiento y admitió que el objetivo dentro de los círculos de MAGA era «acabar con el Partido Republicano y transformarlo en un partido MAGA». No se anduvo con rodeos. Declaró que la misión se había cumplido.