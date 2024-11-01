edición general
Un antiguo miembro del círculo íntimo de MAGA se disculpa públicamente y afirma que el plan era «acabar con el Partido Republicano» y crear un partido de Trump (ENG)

Un antiguo activista de MAGA acaba de decir lo que muchos críticos llevan años defendiendo. Se disculpó públicamente por su papel en el movimiento y admitió que el objetivo dentro de los círculos de MAGA era «acabar con el Partido Republicano y transformarlo en un partido MAGA». No se anduvo con rodeos. Declaró que la misión se había cumplido.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Baia! Nadie lo ha sospechado en los últimos 10 años xD

Gente del partido republicano que eran duros, halcones y gente que aquí estarían en el ala más dura del PP son bautizados como RINO siendo desplazados por una jauría de conspiracionistas, mentirosos, fanáticos religiosos, periodistas lamebotas y ultras que hacen que los anteriores sean considerados derecha blanda o derecha woke.
themarquesito #2 themarquesito *
#1 Y menos aún después de las purgas en el Partido Republicano de todos los individuos que no son miembros de la secta trumpista. En el primer mandato de Trump todavía había miembros de la vieja guardia del GOP como John Bolton, Mike Pence, o Bill Barr, ahora todo es culto al líder.
ombresaco #3 ombresaco
#2 hace poco vi "Regreso al futuro 2". Biff me recordó mucho a Trump... pues resulta que no es casualidad, en aquel momento se pensó como una parodia del personaje.
kreepie #7 kreepie
#3 Trump siempre me ha recordado algo a ese repugnante personaje xD
ombresaco #8 ombresaco
#7 pues resulta que es al revés
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 el vicepresidente Pence es otro, o gente que era de la vieja guardia que se volvió más radical y fanática para no perder el compás ni el sillón
themarquesito #5 themarquesito
#4 Sí, luego me di cuenta e incluí a Pence en mi comentario. Marco Rubio es de los que se han radicalizado para seguir teniendo relevancia
joffer #9 joffer
Bueno, trabajo bien hecho. Puede descansar en paz. Quizás la humanidad no.
perrico #6 perrico
Como en España, que lo que quiere VOX es fagocitar al PP.
Y parece que el PP lo estuviese deseando.
