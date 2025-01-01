Anthropic gana fallo sobre entrenamiento de IA en demanda de derechos de autor

Un juez federal dictaminó que la empresa de IA Anthropic no violó la ley al entrenar a su chatbot Claude con millones de libros protegidos por derechos de autor. Sin embargo, la empresa aún debe ir a juicio sobre cómo adquirió esos libros al descargarlos de “bibliotecas fantasmas” en línea de copias piratas. El juez federal de San Francisco, William Alsup, dijo en un fallo que la destilación de miles de obras escritas por parte de la IA para poder producir sus propios textos calificaba como “uso justo” según la ley de derecho estadounidense.