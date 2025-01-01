edición general
Anthropic gana fallo sobre entrenamiento de IA en demanda de derechos de autor

Un juez federal dictaminó que la empresa de IA Anthropic no violó la ley al entrenar a su chatbot Claude con millones de libros protegidos por derechos de autor. Sin embargo, la empresa aún debe ir a juicio sobre cómo adquirió esos libros al descargarlos de “bibliotecas fantasmas” en línea de copias piratas. El juez federal de San Francisco, William Alsup, dijo en un fallo que la destilación de miles de obras escritas por parte de la IA para poder producir sus propios textos calificaba como “uso justo” según la ley de derecho estadounidense.

Eukherio
Puede salir un veredicto muy gracioso si libran, porque entonces yo entiendo que cualquiera en Estados Unidos podrá justificar que está pirateando películas y series para entrenas IAs, con lo que olvídate de perseguirlo.
Torrezzno
Entonces que me dejen a mi piratear tranquilo lo que quiera sin amenazar ni bloquear.
donchan
al descargarlos de “bibliotecas fantasmas”

Que quiere decir Anna's Archive, para quién no lo conozca.

Sí, en catalán también hay.
