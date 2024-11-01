edición general
3 meneos
24 clics
El año en que la programación cambió para siempre

El año en que la programación cambió para siempre

Se trata de un cambio en la forma en que las personas conciben sus funciones y su relación con el trabajo en medio del auge de la IA, y la ingeniería de software, considerada durante mucho tiempo una carrera estable y lucrativa, ha sido quizás la profesión más escrutada y empujada hacia la automatización. Los gestores de productos han sugerido que la IA les dará un impulso adicional, permitiéndoles asumir algunas tareas técnicas de codificación y trabajar sin ingenieros.

| etiquetas: ia , vibe coding , programación
3 0 0 K 39 tecnología
6 comentarios
3 0 0 K 39 tecnología
#2 alhambre
Qué ganas tienen de sacarnos de la ecuación, a los picacódigos, a los ingenieros costosos y a cualquier otro obrero.

La propiedad de la fábrica es el camino.
2 K 33
#3 petal
#2 cómprate tu propio ordenador y vende tus códigos
0 K 15
#5 argonitran
#2 Es jodido pero pasara como con paso hace unos años con los traductores, no se les necesita excepto para cosas puntuales.
0 K 10
#6 Nastar
Yo no soy programador, ejerzo de PM y de vez en cuando modifico, reviso o creo algo en sql.

La ia me sirve para refrescar sintaxis o revisar errores, incluso como ayuda oara usar funciones que no conozco, pero sin dirigirla yo dudo que diera resultados
1 K 17
#1 petal
qué me quedo sin comer!
0 K 15
dicharachero #4 dicharachero
Yo creo que la mayoría de código no critico se podrá generar con IA, los programadores no van a desaparecer pero harán falta mucho menos gente seguro.
Y la forma de programar será distinta, muchas veces serás el ingeniero de software que le digas a la IA cómo quieres que sea tu programa.
Que te genere unos test buenos para tu comprobar que hacen lo que quiere.
El trabajo será supervisar todo eso. Antes te lo hacían 3 Juniors y ahora lo hará una IA.
0 K 9

menéame