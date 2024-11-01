El año en que la programación cambió para siempre

Se trata de un cambio en la forma en que las personas conciben sus funciones y su relación con el trabajo en medio del auge de la IA, y la ingeniería de software, considerada durante mucho tiempo una carrera estable y lucrativa, ha sido quizás la profesión más escrutada y empujada hacia la automatización. Los gestores de productos han sugerido que la IA les dará un impulso adicional, permitiéndoles asumir algunas tareas técnicas de codificación y trabajar sin ingenieros.
La propiedad de la fábrica es el camino.
La ia me sirve para refrescar sintaxis o revisar errores, incluso como ayuda oara usar funciones que no conozco, pero sin dirigirla yo dudo que diera resultados
Y la forma de programar será distinta, muchas veces serás el ingeniero de software que le digas a la IA cómo quieres que sea tu programa.
Que te genere unos test buenos para tu comprobar que hacen lo que quiere.
El trabajo será supervisar todo eso. Antes te lo hacían 3 Juniors y ahora lo hará una IA.