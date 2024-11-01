El año en que la programación cambió para siempre

Se trata de un cambio en la forma en que las personas conciben sus funciones y su relación con el trabajo en medio del auge de la IA, y la ingeniería de software, considerada durante mucho tiempo una carrera estable y lucrativa, ha sido quizás la profesión más escrutada y empujada hacia la automatización. Los gestores de productos han sugerido que la IA les dará un impulso adicional, permitiéndoles asumir algunas tareas técnicas de codificación y trabajar sin ingenieros.