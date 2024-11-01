Los nazis del misterio y los expedientes X de la dana

Los hechos siguen sin explicación oficial o eso dicen los informes, que nunca se leen. En los días posteriores a la dana, cuando el lodo empezó a retirarse y seguíamos sin digerir el posible número de víctimas, un nuevo fenómeno recorrió la Comunitat Valenciana. Los testigos lo llamaron La oleada de los nazis del misterio. Algunos aseguran haberlos visto llegar en furgonetas con antenas parabólicas, otros hablan de conexiones astrales por YouTube y ondas de baja frecuencia bloqueadas por gorritos de papel de aluminio.