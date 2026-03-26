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Andrea Anaya, psicóloga, sobre el caso de Noelia Castillo: "Nuestro cerebro está programado para dejar de sentir dolor como

Andrea Anaya, psicóloga, sobre el caso de Noelia Castillo: "Nuestro cerebro está programado para dejar de sentir dolor como

La psicóloga pone el foco en el trauma, el sufrimiento prolongado y la necesidad de empatizar con el dolor emocional detrás del caso de Noelia Castillo

| etiquetas: andrea , anaya , psicóloga , noelia , castillo , nuestro , cerebro , programa
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