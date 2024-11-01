ANÁLISIS: Una "acusación infundada": por qué el caso Aznalcóllar es un nuevo fracaso de la jueza Alaya y su "manera de ver las cosas"

“No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya es conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE.
Tratada por medios de casposidad y golpismo mediático reconocido, como el ABC de Andalucía , con un aureola de santidad y honestidad, así como faro incomparable de la justicia en Europa, ha resultado ser un auténtico bluf.
Una auténtica sinvergüenza más, que siempre ajustaba sus sentencias al tempo político y que fue de las primeras que inauguraron: "el que pueda hacer que haga", antes de que se pozo de m***** abyecto del hombrecillo acomplejado que nos metió en la guerra de Irak, lo explicitase.
Con esta Judicatura, ya puedes ganar todas las elecciones que quieras. España es Suya.
Dimite el presidente de la Sepi por la causa penal abierta por la mina de Aznalcóllar
