edición general
9 meneos
11 clics

ANÁLISIS: Una "acusación infundada": por qué el caso Aznalcóllar es un nuevo fracaso de la jueza Alaya y su "manera de ver las cosas"

“No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya es conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE.

| etiquetas: caso aznalcollar , caso mercasevilla , jueza alaya , sentencias fallidas
7 2 1 K 112 actualidad
7 comentarios
7 2 1 K 112 actualidad
Desideratum #1 Desideratum *
La jueza estrella de la derecha está resultando ser más una presunta prevaricadora de manual.

Tratada por medios de casposidad y golpismo mediático reconocido, como el ABC de Andalucía , con un aureola de santidad y honestidad, así como faro incomparable de la justicia en Europa, ha resultado ser un auténtico bluf.

Una auténtica sinvergüenza más, que siempre ajustaba sus sentencias al tempo político y que fue de las primeras que inauguraron: "el que pueda hacer que haga", antes de que se pozo de m***** abyecto del hombrecillo acomplejado que nos metió en la guerra de Irak, lo explicitase.
2 K 47
frg #2 frg
#1 ¿"Presunta" no va entre comillas en este caso?
0 K 11
Desideratum #3 Desideratum
#2 Me habrá traicionado el subconsciente. :troll:
0 K 18
#5 soberao
#1 Recuerdo que Jesús Quintero se quejó de que no le dejaban entrevistar a esta jueza, Mercedes Alaya, en su debate en la Universidad de Malaga con Carlos Alsina.
0 K 13
Supercinexin #6 Supercinexin
Prevaricando, que es gerundio.

Con esta Judicatura, ya puedes ganar todas las elecciones que quieras. España es Suya.
0 K 18
Desideratum #7 Desideratum
"""La voz a las consecuencias del último episodio acusatorio fallido de Alaya la ha puesto este domingo Aurora Gomera, ingeniera de Montes y funcionaria del cuerpo superior de la Junta, una de esas personas ahora absueltas pero “tras diez años de calvario”, según ha contado emocionada en Hora 14 Andalucía de la Cadena SER. Al ser preguntada por qué creía que el caso había llegado a juicio pese a que la sentencia dice ahora que no había indicios y de que se había tratado de una…   » ver todo el comentario
0 K 18
#4 Marisadoro *
Relacionada... (2019)

Dimite el presidente de la Sepi por la causa penal abierta por la mina de Aznalcóllar

www.abc.es/sevilla/economia/sevi-dimite-presidente-sepi-causa-penal-ab
0 K 16

menéame