Amputan el párpado a una mujer tras tratar durante nueve meses un cáncer como un orzuelo

Amputan el párpado a una mujer tras tratar durante nueve meses un cáncer como un orzuelo

La aseguradora del Hospital de Manises (Valencia) indemnizará con 70.000 euros a la paciente por mala praxis médica

CharlesBrowson
Si, recortes, privatización...pero coño en 9 meses no se dieron cuenta?
Graffin
Algún médico puede explicar que pasa cuando te extirpan un párpado? Entiendo que te harán uno nuevo con piel de otra zona, no?
taSanás
#2 mucha lagrima artificial, me temo
Graffin
#3 Lo veo complicado a la hora de dormir.
