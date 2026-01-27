·
Amputan el párpado a una mujer tras tratar durante nueve meses un cáncer como un orzuelo
La aseguradora del Hospital de Manises (Valencia) indemnizará con 70.000 euros a la paciente por mala praxis médica
amputan
,
párpado
,
mujer
,
nueve meses
,
cáncer
,
orzuelo
4 comentarios
#1
CharlesBrowson
Si, recortes, privatización...pero coño en 9 meses no se dieron cuenta?
1
K
19
#2
Graffin
Algún médico puede explicar que pasa cuando te extirpan un párpado? Entiendo que te harán uno nuevo con piel de otra zona, no?
0
K
9
#3
taSanás
#2
mucha lagrima artificial, me temo
2
K
31
#4
Graffin
#3
Lo veo complicado a la hora de dormir.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
