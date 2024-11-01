edición general
La amenaza cuántica que se avecina: preparativos para el ‘Día Q’

En algún momento del futuro –no sabemos si dentro de décadas o antes de lo esperado– podría llegar el llamado ‘Día Q’ (Q-Day): el día en que un ordenador cuántico lo bastante potente sea capaz de romper la criptografía que hoy protege prácticamente toda nuestra vida digital.

sorrillo #1 sorrillo *
En su día existió el riesgo del efecto 2000, en muchos sistemas las fechas se almacenaban con dos cifras por lo que en el año 2000 mucho código reconocería ese año como el 1900. Ante ese riesgo se movilizaron muchos recursos para identificar dónde podía darse ese riesgo y como mitigarlo o eliminarlo.

El 31 de diciembre de 1999 medio mundo estaba con el culo apretado ante todo lo que se había dicho que podía llegar a ocurrir al acabar ese día. Lo que en realidad ocurrió fue básicamente nada,…   » ver todo el comentario
