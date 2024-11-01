Amazon Web Services y Google Cloud anuncian una alianza para evitar más apagones de Internet: llega la arquitectura multicloud

Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud anunciaron una alianza para desarrollar una arquitectura multicloud con la que se evitaría un apagón total de internet. Esta iniciativa llega después de que se hayan acumulado varios meses donde internet ha, literalmente, colapsado. Y es que hay que recordar que a finales de 2025 se ha generado el caos de diversas formas.
Si el problema es con los dominios no les va a valer de mucho...
Si dos que no saben como hacer eso suman sus infraestructuras es harto improbable que de ahí salga algo que lo resuelva.