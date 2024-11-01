edición general
Amazon Web Services y Google Cloud anuncian una alianza para evitar más apagones de Internet: llega la arquitectura multicloud

Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud anunciaron una alianza para desarrollar una arquitectura multicloud con la que se evitaría un apagón total de internet. Esta iniciativa llega después de que se hayan acumulado varios meses donde internet ha, literalmente, colapsado. Y es que hay que recordar que a finales de 2025 se ha generado el caos de diversas formas.

mr_b #2 mr_b
¿Vamos camino de otro monopolio?
rojelio #4 rojelio
#2 Ya estamos en un oligopolio, así que poco nos falta.
Gry #6 Gry
¿Van a colgar una copia de seguridad de los servicios de Google en AWS y viceversa?

Si el problema es con los dominios no les va a valer de mucho...
jdmf #3 jdmf
Hasta ahora te follaban por amos lados, ahora te meterán un único dildo que mejor que vengas con 3kg de vaselina puesta de casa.
sorrillo #5 sorrillo
Si supieran como evitar que un problema afectase a toda una infraestructura ya lo habrían aplicado en las suyas y los problemas habrían sido de tipo local y no generalizado.

Si dos que no saben como hacer eso suman sus infraestructuras es harto improbable que de ahí salga algo que lo resuelva.
#1 hokkien
¿Esto es una especie de fundación de una ciberrepública federal?
#7 La_fruta_de_ayuso
Comunismo ethernet
