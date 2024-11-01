Amazon Prime Video retira los resúmenes generados por IA tras el error de Fallout [Ing]

Amazon Prime Video ha retirado su resumen en vídeo de Fallout, generado por IA, después de que los espectadores se dieran cuenta de que contenía errores en partes clave de la historia. El servicio de streaming comenzó a probar los resúmenes en vídeo el mes pasado, y ahora han desaparecido de las series incluidas en la prueba, entre las que se encuentran Fallout, The Rig, Tom Clancy's Jack Ryan, Upload y Bosch. Se supone que esta función utiliza la inteligencia artificial para analizar los puntos clave de la trama de una serie y resumirlos…