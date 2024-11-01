Amazon Luna se reinventa con los juegos sociales de GameNight, y añade AAAs como Indiana Jones y el Gran Círculo y Kingdom Come: Deliverance II

Amazon Luna se reinventa con el objetivo de convertirse en una alternativa a suscripciones como Game Pass, algo que se busca conseguir con más títulos AAA y un nuevo enfoque en los juegos sociales. Con GameNight plantea un catálogo con títulos multijugador locales desarrollados en exclusiva, pensados para disfrutar juntos familiares y amigos en el salón a los que se suman más de 50 juegos con títulos tan destacados como Hogwarts Legacy, Indiana Jones y el Gran Círculo, Kingdom Come: Deliverance II o TopSpin 2k25.