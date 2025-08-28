edición general
Ama y ensancha el alma

Walada202 buceaba hace unos años en Youtube cuando se topó con una canción de Extremoduro. A sus cincuenta y pocos, seguía pensando que la banda extremeña “era otro grupo más de locos con melena”. Aquellas melodías, al final, le gustaron tanto que fue a contarle la sorpresa a su hija pequeña. “Me dijo que oyera más temas. Y aquí estoy, entré en el mundo de Robe [cantante del conjunto], y pido perdón por mis prejuicios. Ahora me queda recuperar el tiempo perdido y disfrutar de tanto talento”, compartió esta usuaria hace dos años en los...

ansiet #2 ansiet
Extrechinato y tú.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Es un poema de Manolo Chinato musicado
