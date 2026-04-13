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Álvaro García Ortiz pide al Tribunal Constitucional que anule la sentencia que le condenó por filtrar el correo del novio de Ayuso
El exfiscal general del Estado denuncia que el Tribunal Supremo le ha condenado en base a un análisis "irracional y arbitrario" de la prueba
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:
fiscal
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garcía ortiz
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ayuso
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#2
Esteban_Rosador
*
Tenemos una justicia de mierda. Aunque estoy seguro de que en este caso en tribunal constitucional hará justicia, el daño ya está hecho.
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#1
HeilHynkel
Razón no le falta, pero no os preocupéis que ahora salen los defensores de los corruptos alegando no sé que rollo legal del que no tenemos ni idea para justificar a los prevaricadores defensores de la ladrona de Madrid.
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#8
Tensk
El T.C., con el amiguete al frente, como tribunal de apelación, qué cosas.
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#3
cocolisto
Es imposible tener una justicia que se precie de tal con el sistema mafioso judicial actual.
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#4
josde
*
publicada el 10 de este mes:
www.meneame.net/story/fiscalia-recurre-ante-constitucional-condena-con
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#5
lawerka
es más fácil. Si es de los nuestros hay que insultarlo...
No importa la razón, solo la tribu
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#7
Tensk
#5
¿Se te ha colado una "s" donde querías poner "d" o... no?
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#9
lawerka
#7
me la coló el móvil
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#11
Tensk
#9
Eso me parecía, pero como igual era un juego de palabras pues...
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#6
pozz
Que haya gente defendiendo a este delincuente condenado, es para hacerselo mirar.
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#10
lawerka
#6
que es compañero!
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#12
trasparente
El que redactó la sentencia se la dejó botando al TC cuando puso eso de que " ....fue filtrada por el acusado o alguien de su entorno". No hace falta que el TC sea afin al gobierno, que lo es, con esto se desmantela la sentencia ella sola. ¿ Y esta gente aprueba una oposición para ser juez?. Pues este tío creo que es ahora el que preside el tibunal de lo de Abalos y Koldo. ¿Cómo se puede ser tan inútil?.
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