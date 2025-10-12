edición general
Alumno armado pone en alerta a Escuela Bancaria y Comercial; otro caso ‘incel’ en CDMX

El plantel ubicado en la colonia Juárez truncó sus actividades el pasado viernes tras la movilización policial que provocó un estudiante que presuntamente enseñó un arma de fuego a una expareja; autoridades escolares aseguran estar atentas

#2 Leon_Bocanegra *
Los astroturfer vienen cada día menos preparados. Les manda el jefe a escribir cosas contra esta noticia ... Y el que está hoy de guardia no sabe ni de qué va el asunto.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Los aliades que ni con el yeti azul pueden tener sexo son un auténtico peligro.
Amoniaco #1 Amoniaco
Me parece increíble el tremendo problema de tíos que no se que hacen, no follan o algo así, o han deducido no follar.
Es tremendo esto.
Teniendo en cuenta que en México mueren miles de personas a balazos cada año y hay atrocidades como matar a gente metiéndolo en ácido.... Pues no se.... No se que tiene esto de especial.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 cerrar la universidad por amenazas de bomba y demás… ese es el nivel
