El alumnado LGBTI sufre más acoso en la escuela pero cuatro de cada cinco países no tiene leyes para evitarlo

Gran parte del mundo no ha adoptado una legislación explícita para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) contra el acoso escolar. Es la conclusión que ILGA Mundo recoge en su investigación más reciente y que reflejan que sólo seis de los estados analizados, un total de 193 países que son miembros de la ONU, han adoptado leyes contra el acoso escolar que protege de forma específica a niños, niñas y jóvenes independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y característic

Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Vaya por dios, todos esos países son justamente del jardín europeo. Ni un solo país de bloque bueno.
