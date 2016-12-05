·
La alternativa económica del PP: "Adelgazar la Administración y devolver recaudación a los españoles inmediatamente después de las elecciones"
El nuevo responsable, Alberto Nadal, esboza el plan del partido si logra el poder que incluye sí a la energía nuclear y elevar el gasto militar
económica
,
adelgazar
,
administración
,
devolver
,
recaudación
,
pp
3
1
0
#1
Urasandi
Y en poco tiempo alcanzaremos a Argentina.
Manda huevos...
14
K
171
#2
Destrozo
*
...a los españoles
. Ellos son los españoles de bien. NO a vosotros, indeseables rojos perro flautas bolivarianos que echáis todo el día en menéame
5
K
63
#21
cunaxa
#2
La última vez metieron mucho dinero en corrupción, hasta le pillaron los jueces.
Y dejaron un pufo de deuda pública impresionante.
2
K
26
#10
ummon
Que pesados con la nuclear, es obsesión enfermiza, teniendo renovables y con posibilidad de hidráulica reversible
3
K
46
#5
Emotivo
*
Eso es empobrecer a la mayoría de la población, reduciendo los servicios básicos que usa y que recibe a través del retorno de los impuestos que paga.
Y se lo gastaran en armas.
Son un peligro para el bienestar de los ciudadanos.
4
K
46
#22
cunaxa
#5
Si quisieran dar servicios a la población, ya lo estarían haciendo, que son los que gobiernan en las Comunidades Autónomas.
Ya ves lo que hacen en Madrid, por ejemplo, recortan dinero para las Universidades de la Comunidad y ahora se descuelgan financiando la educación en el extranjero:
www.meneame.net/story/plan-ayuso-atraer-inmigrantes-latinoamerica-cont
0
K
8
#7
camvalf
Ya no les basta con copiar a TACO, ahora como locos por copiar el trastocado ese que habla con su perro desvivido...
2
K
27
#20
vicus.
Porque el dinero está mejor en el bolsillo de cada uno, pero mejor en el de ellos.
0
K
20
#6
kinz000
Ese cuento ya me lo conozco.
1
K
19
#11
kinz000
#6
www.lne.es/economia/2016/12/05/pp-aplico-2011-mayor-subida-19432545.ht
0
K
11
#23
pcmaster
Con "adelgazar la adminstración" supongo que se refieren a "privatizar". Y sin necesidad de lerme la noticia.
0
K
15
#17
manuelnw
Sería la primera acción. La segunda sería mandar al ejército a ayudar an Israel.
0
K
13
#12
SeñorPresunciones
Si es que además mienten como lo llevan haciendo desde el principio de su existencia. En tal caso se meterán esa recaudación en el bolsillo desde el día siguiente de ganar esas elecciones. Son peor que la sarna.
0
K
12
#18
Kantinero
*
Señor PP, si adelgazamos tanto la administración dónde vais a robar???
Que no dudo que encontraréis la forma
0
K
12
#26
SMaSeR
#18
Adelgazándola como hacen donde gobiernan con VOX quiere decir. Mas bien engordando lo que cobran y metiendo a mas peña a dedo
.
0
K
7
#16
Malinke
Pensé que era este. Ya vi que no es este, pero lo dejo igual, pues vale para el nuevo y si ya implantaron esas políticas en sus comunidades, ¿cómo le fueron?
www.youtube.com/watch?v=KsT8glcF0BM&pp=ygUXSnVhbiBicmF2byBvc2thciB
0
K
11
#8
manzitor
Ya está bien que lo digan. Cuando intervienen es solo es para descalificar e insultar. Se echa de menos una oposición que diga lo que quiere hacer, aunque en realidad no lo necesitan. Recuerdo que Esperanza Aguirre se presentaba en Madrid sin programa electoral, me suena.
0
K
11
#24
Moixa
Primero que devuelvan todo lo que han robado.
0
K
11
#15
AlexGuevara
Te lo traduzco. Seguir destrozando los servicios públicos fomentar la desigualdad en beneficio de sus amigos
0
K
7
#14
Emotivo
La misma política que el DOGE en EE.UU.
El programa económico de Feijóo es el mismo que el de Trump, todo un peligro para la ciudadanía en general y que solo beneficia a los más ricos
0
K
7
#13
ZamoraBigote
*
Angelicos, vaya despiste llevan.
0
K
7
#25
trasparente
Ya, Mariana también iba a bajar los impuestos, y se despachó con la mayor subida de impuestos de toda la democracia e indultó el dinero negro de 30.000 chorizos, muchos de los cuales serían los que llevaban los maletines con billetes a Génova. Y mientras risitas haciendo leyes a medida de ciertas empresas a cambio de dinero.
0
K
7
#27
SMaSeR
Que llamen a Montoro para un nuevo milagro des-económico.
0
K
7
#3
Fartis
A comprar el voto? Que haga el que pueda.
0
K
6
#4
maoma
*
Recaudar impuestos es la solución a todos los problemas. De hecho, si en lugar de recaudar el 60%, recaudaran el 100% estaríamos todos mucho mejor: tendríamos todos los gastos pagados.
5
K
-36
#9
Romfitay
#4
Invirtiendo el argumento: ¿y por qué no el 40%, por qué no el 20%, por qué no el 0%?
Veamos un símil que sería como la maqueta de un estado: la comunidad de vecinos de un edificio.
¿Está mal pagar las cuotas? De primeras a mí me gustaría pagar menos o no pagar, pero... No sé entonces cómo estaría la limpieza, si se arreglarían las averías de electricidad, del portón, de los ascensores...
2
K
40
#19
maoma
*
#9
en la comunidad de vecinos sabes donde va cada céntimo de tu dinero y el gasto se consulta con los pagadores. El gobierno gasta TU DINERO donde le da la gana sin preguntarte.
0
K
13
#28
Tertuliano_equidistante
#9
Ahora imagínate que el presidente de tu comunidad tiene plenos poderes para hacer lo que le salga del ciruelo sin tener que ser muy transparente con las cuentas, y el y los presidentes que le siguen poco a poco endeudan a la comunidad hasta las cejas para hacer obras infladas con un constructor amigo suyo, poner mármoles carísimos, climatizar la piscina, dos porteros, seguridad, un economato, y cualquier mejora que se te ocurra. En principio todo el mundo está encantado con las mejoras, pero…
» ver todo el comentario
0
K
10
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
