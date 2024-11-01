Almadén, la plata líquida del Imperio español

El subsuelo de Almadén fue explotado por los romanos y luego por los musulmanes de al-Andalus, que llamaron al lugar hisn al-madin, «la fortaleza de la mina», de donde procede el actual topónimo. Tras la Reconquista, la mina pasó a manos de la orden militar de Calatrava, que la arrendó a diversos empresarios catalanes, genoveses o castellanos, hasta que bajo los Reyes Católicos pasó a manos de la Corona. El mercurio, también llamado azogue (en latín hydrargyrum, plata líquida), tuvo históricamente diversas aplicaciones. Los romanos usaban...