"El alma de Android ha desaparecido": la comunidad más veterana siente que Google ha traicionado los principios del sistema

Google está transformando Android en algo mucho más cerrado, sacrifica libertades históricas de los usuarios —como modificar el sistema, instalar apps externas o desbloquear el bootloader— y retrasa la publicación de código abierto. En Europa gracias a la Directiva de Equipos de Radio (Radio Equipment Directive, RED), los fabricantes podrían estar obligados a impedir modificaciones no autorizadas del firmware lo que limita aún más la apertura del sistema.