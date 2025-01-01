"Allí ya se está probando a gran escala": el Banco Central Europeo se fija en China como inspiración para el euro digital

China, uno de los referentes para el euro digital. En una ronda de preguntas a la prensa durante una conferencia del Banco Central Europeo, el pasado mes de julio, Christine Lagarde, presidenta del BCE, apuntó que la inspiración es el yuan digital, la moneda implementada por el gobierno chino y ya utilizada por millones de usuarios y comerciantes. "Se está probando a gran escala en China, donde es útil y está al servicio de todos los ciudadanos", defendió Lagarde. "No es algo que beneficie a la élite, ni a los jóvenes, ni a unos en detrimen