"Allí ya se está probando a gran escala": el Banco Central Europeo se fija en China como inspiración para el euro digital

China, uno de los referentes para el euro digital. En una ronda de preguntas a la prensa durante una conferencia del Banco Central Europeo, el pasado mes de julio, Christine Lagarde, presidenta del BCE, apuntó que la inspiración es el yuan digital, la moneda implementada por el gobierno chino y ya utilizada por millones de usuarios y comerciantes. "Se está probando a gran escala en China, donde es útil y está al servicio de todos los ciudadanos", defendió Lagarde. "No es algo que beneficie a la élite, ni a los jóvenes, ni a unos en detrimen

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Putos chinos, siempre copiando xD

P.S. Al menos no copian las shitcoin de Trump. :-P
pedrario #7 pedrario
En controlar a sus ciudadanos indudablemente son vanguardia.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Ya quisiéramos una app como Alipay aquí xD xD
Apotropeo #5 Apotropeo
No me parece mala idea pero, si a esta tipa le gusta, es que tiene gato encerrado.
bomberman #8 bomberman
Podríamos copiar a china también en las condenas a los corruptos, ya puestos.
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Con el euro digital se busca poder hacer pagos con tarjeta sin depender de VISA/Mastercard.
#3 omega7767
#2 al naranja no le va a gustar eso y no lo va a aprobar
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#3 No puede evitarlo.
DrToxic #6 DrToxic
Por leer por encima había leído "Allí ya se está ROBANDO a gran escala" y de alguna manera el titular mal leído tampoco me parecía tan inverosímil...
#10 bibubibu
Imagino que los tiros van por deshacernos del método de pago y uso de las tarjetas usanas.
