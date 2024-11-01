edición general
4 meneos
10 clics
La Alhambra prevé cerrar 2025 con unos 2'7 millones de visitantes

La Alhambra prevé cerrar 2025 con unos 2'7 millones de visitantes

El conjunto monumental registra un leve descenso en el número de entradas vendidas durante el verano, su época de menor afluencia

| etiquetas: alhambra , cerrar , visitantes
3 1 0 K 40 cultura
sin comentarios
3 1 0 K 40 cultura

menéame