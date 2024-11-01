Alguien ha creado desde cero un juego de Indiana Jones para Mega Drive que nunca existió en los 90

Un desarrollador independiente acaba de presentar un proyecto homebrew basado en la segunda película de la saga: un juego completamente nuevo para el hardware de 16 bits de Sega, con gráficos adaptados del clásico de SNES, banda sonora compuesta para el chip de sonido original de la consola y desarrollado sin ánimo de lucro. Por ahora no hay demo disponible ni fecha estimada de lanzamiento, ya que se trata de un proyecto fan en desarrollo activo. ¿Alguien más lleva esperando algo así desde los 90's?