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Los algoritmos provocan que el relato de Vox sobre la prioridad nacional se imponga a la verdad de los datos oficiales

Los algoritmos provocan que el relato de Vox sobre la prioridad nacional se imponga a la verdad de los datos oficiales

A pesar de que los datos oficiales señalan que los españoles reciben más ayudas públicas que los migrantes, gran parte de la ciudadanía cree lo contrario por la ofensiva de los distintos canales de la extrema derecha en redes sociales La reciente intervención de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, es el ejemplo paradigmático de cómo la construcción de un enemigo externo (el inmigrante que supuestamente "pasa por delante" del español) logra calar en el imaginario colectivo a pesar de carecer de base fáctica.

| etiquetas: algoritmos , relato , vox , prioridad nacional , extrema derecha
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2 comentarios
8 1 0 K 114 politica
Mark_ #1 Mark_ *
El debate de buen rollo no vende; el malaje, el insulto, el conflicto, el salseo y cualquier mierda que polarice, si. Generan movimiento y comentarios, y allá donde hay comentarios hay publicidad, y donde hay publicidad hay dinero.

Y donde hay dinero, allá va VOX, que la de trabajar aún no se la saben.
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pepel #2 pepel
Y cuanto más hablemos de ello, más eco tendrán.
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menéame