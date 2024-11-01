Los algoritmos provocan que el relato de Vox sobre la prioridad nacional se imponga a la verdad de los datos oficiales

A pesar de que los datos oficiales señalan que los españoles reciben más ayudas públicas que los migrantes, gran parte de la ciudadanía cree lo contrario por la ofensiva de los distintos canales de la extrema derecha en redes sociales La reciente intervención de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, es el ejemplo paradigmático de cómo la construcción de un enemigo externo (el inmigrante que supuestamente "pasa por delante" del español) logra calar en el imaginario colectivo a pesar de carecer de base fáctica.