Alfonso Muñoz, funcionario, sobre la nueva medida de Alemania para las pensiones: "quieren que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación"  

En Alemania, el gobierno ha presentado un proyecto para solucionar el problema de las pensiones: "prepárense para invertir regularmente pequeñas cantidades en la bolsa. No dependas del seguro de pensiones obligatorio". No obstante, la propuesta ha sorprendido a numerosos expertos de la Seguridad Social: realmente quieren "reforzar el sistema privado de pensiones, pero con aportaciones públicas del Estado. Prácticamente, es transferir dinero público al sector privado".