Alfonso Muñoz, funcionario, sobre la nueva medida de Alemania para las pensiones: "quieren que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación"  

En Alemania, el gobierno ha presentado un proyecto para solucionar el problema de las pensiones: "prepárense para invertir regularmente pequeñas cantidades en la bolsa. No dependas del seguro de pensiones obligatorio". No obstante, la propuesta ha sorprendido a numerosos expertos de la Seguridad Social: realmente quieren "reforzar el sistema privado de pensiones, pero con aportaciones públicas del Estado. Prácticamente, es transferir dinero público al sector privado".
| etiquetas: alemania , pensiones , privadas , bolsa
Con la excusa de que somos tontitos y no sabemos manejar nuestras finanzas para cuando nos jubilemos, nos lo “guardan” en el ponzi más grande jamás creado y de ahí muuuchos de los males que sufrimos.
Lo que quieren es pasarles ese dinero a los bancos de inversión para que se lo jueguen en su casino donde más les interese a ellos para ganar sus suculentos bonus anuales. Y ya la rentabilidad si eso...