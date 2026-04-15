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Alfonso Muñoz, funcionario, sobre la nueva medida de Alemania para las pensiones: "quieren que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación"

Alfonso Muñoz, funcionario, sobre la nueva medida de Alemania para las pensiones: "quieren que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación"  

En Alemania, el gobierno ha presentado un proyecto para solucionar el problema de las pensiones: "prepárense para invertir regularmente pequeñas cantidades en la bolsa. No dependas del seguro de pensiones obligatorio". No obstante, la propuesta ha sorprendido a numerosos expertos de la Seguridad Social: realmente quieren "reforzar el sistema privado de pensiones, pero con aportaciones públicas del Estado. Prácticamente, es transferir dinero público al sector privado".

| etiquetas: alemania , pensiones , privadas , bolsa
3 5 0 K 58 pensiones
3 comentarios
3 5 0 K 58 pensiones
taSanás #1 taSanás *
Lo que quieren, como todos, es manejar el dinero del contribuyente y ponerlo donde les interese en cada momento.

Con la excusa de que somos tontitos y no sabemos manejar nuestras finanzas para cuando nos jubilemos, nos lo “guardan” en el ponzi más grande jamás creado y de ahí muuuchos de los males que sufrimos.
1 K 11
#2 Seat127
#1 Eso ya lo hacen con el fondo de pensiones, que para eso está.
Lo que quieren es pasarles ese dinero a los bancos de inversión para que se lo jueguen en su casino donde más les interese a ellos para ganar sus suculentos bonus anuales. Y ya la rentabilidad si eso...
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taSanás #3 taSanás
#2 pues eso, usar NUESTRO dinero para lo que el político de turno decida, en este caso ganarse un despcho en alguna entidad financiera (y que el partido pille créditos que nunca va a devolver)
0 K 8

menéame