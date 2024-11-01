Alemania revisará los subsidios al hidrógeno y priorizará las importaciones

Alemania planea modernizar sus programas de apoyo al hidrógeno y priorizar las importaciones para reducir costos. Tras los recientes reveses, el Ministerio de Economía anunció una reevaluación de la estrategia del país para impulsar una economía basada en el hidrógeno.

“No queremos desmantelarlo todo, pero dado que el aumento gradual del hidrógeno no ha funcionado tan bien como esperábamos hasta ahora, tiene sentido [modificar el marco]”. Añadió que “también podría ser lógico no actuar tan rápido ni tan rápido, y en cambio asegurarnos de que lo