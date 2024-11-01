edición general
10 meneos
8 clics
Alemania moviliza 417 millones para comprar 1.887 autobuses eléctricos tras evitar más de 130.000 toneladas de CO2 procedentes del diésel

Alemania moviliza 417 millones para comprar 1.887 autobuses eléctricos tras evitar más de 130.000 toneladas de CO2 procedentes del diésel

El Gobierno alemán ha activado una nueva ronda de financiación para acelerar la electrificación del transporte público en autobús. El anuncio lo ha hecho el ministro federal de Transporte, Patrick Schnieder, tras anunciar que 151 empresas recibirán un total de 417 millones de euros, una partida destinada a apoyar la adquisición de 1.887 nuevos autobuses eléctricos. Más de 2.200 autobuses eléctricos financiados por el programa y ya en funcionamiento han evitando generar más de 130.000 toneladas de CO₂ en comparación con vehículos diesel.

| etiquetas: alemania , autobuses eléctricos , co2 , diesel
8 2 0 K 104 actualidad
7 comentarios
8 2 0 K 104 actualidad
#3 Pitchford
Los autobuses eléctricos en ciudades son el futuro muy cercano. A los de Bilbao no les llega la batería para operar todo el día, pero supongo que con baterías más avanzadas o simplemente de más capacidad, el día completo será factible, si no ya, pronto.
2 K 37
#5 RaulUrdaci
#3 China debe estar cerca del medio millón de autobuses eléctricos. Algunas ciudades ya tienen el 100 por 100
3 K 40
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

En Valladolid hay unos cuantos ... aparte de que aceleran que te mandan al suelo como vengas un poco despistado, el ver salir uno sin que te eche una vaharada de calor, humo y ruido a los morros no tiene precio.
0 K 13
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
nada garantiza que el origen de esa energía eléctrica, su producción, esté libre de generar CO2, así que menos humos! jejé
0 K 10
#2 RaulUrdaci
#1 Los alemanes han metido mucha renovable en el mix eléctrico. Irán en esa dirección.
1 K 24
#6 CarlosSanchezDiaz
#4 #1 el aire en las ciudades será más respirable.
Va más de salud pública que de CO2.
El que no se entera es el que ha escrito el titular.
2 K 19
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin *
No se trata del impacto local putinista #_1 , se trata de vender industria. Que no te enteras. No nacido en menéame y ya me tiene bloqueado. Están locos estos rusos.
0 K 10

menéame