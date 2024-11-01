Alemania moviliza 417 millones para comprar 1.887 autobuses eléctricos tras evitar más de 130.000 toneladas de CO2 procedentes del diésel

El Gobierno alemán ha activado una nueva ronda de financiación para acelerar la electrificación del transporte público en autobús. El anuncio lo ha hecho el ministro federal de Transporte, Patrick Schnieder, tras anunciar que 151 empresas recibirán un total de 417 millones de euros, una partida destinada a apoyar la adquisición de 1.887 nuevos autobuses eléctricos. Más de 2.200 autobuses eléctricos financiados por el programa y ya en funcionamiento han evitando generar más de 130.000 toneladas de CO₂ en comparación con vehículos diesel.