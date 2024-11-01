Alemania: 70 puntos de carga al día se están desmantelando para venderlos como chatarra de cobre

Los establecimientos de recarga de vehículos eléctricos en Alemania se esfuerzan por combatir el robo de cables. La "plaga" es tan grave que, según se informa, 70 estaciones de carga fueron desmanteladas para su cableado en un solo día. La magnitud del problema es tal que a los reparadores y proveedores de cableado les ha resultado difícil seguir con el trabajo. Hemos visto abundantes fotos y vídeos de usuarios alemanes molestos en redes sociales, que expresan su frustración.