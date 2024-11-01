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El alegato en defensa del poeta Miguel Hernández dirigido directamente a PP y Vox: 'Ya lo matasteis una vez, no lo vais a matar una segunda'

El alegato en defensa del poeta Miguel Hernández dirigido directamente a PP y Vox: 'Ya lo matasteis una vez, no lo vais a matar una segunda'

Nacido en la localidad alicantina de Orihuela, la memoria de Miguel Hernández es honrada en actividades como La Senda del Poeta, un recorrido organizado por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), en el que a lo largo de tres días y 68 kilómetros, se recorren los lugares más importantes de su vida y obra. La edición de este año se inauguró con polémica, pues la Generalitat Valenciana, gobernada por PP y Vox, ha suprimido la financiación para este evento en recuerdo de Miguel Hernández. Motivo que provocó la indignación de...

| etiquetas: miguel hernández , pp , vox , generalitat valenciana , fascismo , franco
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 laruladelnorte
. Cabe destacar que PP y Vox, que gobiernan en coalición en Orihuela, fue el único Ayuntamiento que secundó apoyó anular los juicios y condenas franquistas contra el poeta.

No esperaba menos de ellos,las victimas del franquismo no les merecen el más mínimo respeto. :clap:
5 K 83
Andreham #1 Andreham
Lo típico entre los fascistas de mierda.

Infinito desprecio a estos infraseres, y asco a todo el idiota que les dio su voto.
1 K 22
#3 lawerka
Para seguir engañando a la gente, es necesario asociar a la derecha con las dictaduras de su signo ideológico al tiempo que desasociamos a la izquierda de las suyas
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#4 fingulod
#3 ¿De cuales hablas? Yo no recuerdo en España ninguna dictadura de izquierdas, pero puedo estar equivocado.
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#5 lawerka
#4 eso rebate algo? Sabes leer?
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#6 fingulod
#5 Puedes empezar a contestar primero, y luego ya si eso insultar.
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#7 lawerka
#6 ya he planteado mi argumento y nadie ha sido capaz de contradecirlo
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#8 fingulod
#7 Claro que no. Ni tú has sido capaz de contestar mis preguntas ¿por qué?

Lo mismo porque no ha habido un golpe de izquierdas en España desde 1820. Desde entonces, la izquierda siempre que ha ganado algo ha sido en las urnas, y la derecha ha aplastado con el ejército esa democracia. Muchas veces, con ayuda extranjera.

Entiendo que no te guste, pero esa es la realidad.
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#9 lawerka
#8 si no entiendes que no tengo que contestar cosas que no tienen que ver, mal vamos
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#10 fingulod
#9 Claro que sí. Los comentarios consisten en que uno suelta su soflama y ya está. Nada de contestar quien hace preguntas que los pone en cuestión.

Por si no te queda claro, las preguntas a las que no quieres contestar son una enmienda a la totalidad tu supuesto argumento. Nadie defiende dictaduras de otro signo, entre otras cosas porque no las ha habido nunca aquí. Criticamos las que ha habido, y a los partidos que todavía siguen defendiendo a los verdugos frente a las víctimas. Ese supuesto engaño que defiendes no existe.
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#11 lawerka
#10 cuando seas capaz de contradecirme en algo, vuelve
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