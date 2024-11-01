El alegato en defensa del poeta Miguel Hernández dirigido directamente a PP y Vox: 'Ya lo matasteis una vez, no lo vais a matar una segunda'

Nacido en la localidad alicantina de Orihuela, la memoria de Miguel Hernández es honrada en actividades como La Senda del Poeta, un recorrido organizado por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), en el que a lo largo de tres días y 68 kilómetros, se recorren los lugares más importantes de su vida y obra. La edición de este año se inauguró con polémica, pues la Generalitat Valenciana, gobernada por PP y Vox, ha suprimido la financiación para este evento en recuerdo de Miguel Hernández. Motivo que provocó la indignación de...