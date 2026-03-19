edición general
11 meneos
19 clics
Alcanzado un buque en aguas frente a Ras Lafan horas después del ataque contra el complejo de gas qatarí

Alcanzado un buque en aguas frente a Ras Lafan horas después del ataque contra el complejo de gas qatarí

Las autoridades marítimas británicas han informado en la madrugada de este jueves de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil de carácter y procedencia desconocidos a apenas cuatro millas náuticas (7,4 kilómetros) de Ras Lafan, localidad qatarí que acoge el complejo de gas natural licuado atacado por Irán tras el bombardeo israelí contra uno de sus yacimientos de gas. "Un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido", ha anunciado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés)

| etiquetas: buque , alcanzado , proyectil , desconocido , cerca , ras lafan
9 2 0 K 153 Guerras
5 comentarios
9 2 0 K 153 Guerras
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Según una fuente, la refinería SAMREF, propiedad de Saudi Aramco y Exxon, situada en Yanbu (Arabia Saudí), ha sido objeto de un ataque

www.reuters.com/business/energy/saudi-red-sea-port-yanbu-targeted-aeri

Está en el Mar Rojo y es una de las alternativas al paso de los petroleros por Ormuz.
1 K 31
security_incident #5 security_incident
#4 Después del ataque han cerrado las operaciones de carga de crudo en Yanbu (y sin haber entrado los hutíes todavía).
0 K 15
tul #2 tul *
Así abría que hacer con todos los barcos perfidos en cada puerto por el que asomen
0 K 13
alpoza #3 alpoza
El organismo, que ha afirmado que "toda la tripulación se encuentra sana y salva", ha recomendado a todas las embarcaciones que "naveguen con precaución :-S :-D
0 K 11
sotillo #1 sotillo
Ha sido Israel para causar más caos
0 K 9

menéame