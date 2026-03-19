Alcanzado un buque en aguas frente a Ras Lafan horas después del ataque contra el complejo de gas qatarí

Las autoridades marítimas británicas han informado en la madrugada de este jueves de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil de carácter y procedencia desconocidos a apenas cuatro millas náuticas (7,4 kilómetros) de Ras Lafan, localidad qatarí que acoge el complejo de gas natural licuado atacado por Irán tras el bombardeo israelí contra uno de sus yacimientos de gas. "Un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido", ha anunciado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés)