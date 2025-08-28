edición general
7 meneos
99 clics
Alcalá Norte y todas las lecciones que la izquierda madrileña no aprendió

Alcalá Norte y todas las lecciones que la izquierda madrileña no aprendió

El éxito musical de la banda capitalina encierra claves extrapolables a la comunicación política que las fuerzas progresistas madrileñas no han sabido aprovechar en los últimos tiempos

| etiquetas: alcalá norte , izquierda. madrid
5 2 0 K 60 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 60 actualidad
tremebundo #4 tremebundo *
Lo he leído entero y no pillo a quién me sugieren que vote. Sólo que los de izquierdas son lerdos y que la Ayuso controla.
0 K 14
a69 #1 a69
Pues si, los descubrí en un festival y han sido una revelación.
Alguien sabe la torre esa de su logo que es?
0 K 11
g3_g3 #2 g3_g3
#1 Del centro comercial de su barrio.
0 K 9
alcama #3 alcama
#1 La del centro comercial, un centro comercial en decadencia
0 K 5

menéame