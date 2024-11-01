edición general
Albania: "vamos hacia la aniquilación nacional", debido al narcoestado, tenemos la tasa de natalidad más baja del mundo [EN]

En toda nuestra historia nacional, nunca ha habido un período en el que, en un período de 10 años, aproximadamente el 45% de la población haya abandonado Albania. Nunca se ha registrado en la historia que, en tan poco tiempo, Albania haya retrocedido 100 años en sus indicadores existenciales y demográficos debido a este narcoestado y a la depuración de los albaneses. Desde 2018, las muertes han predominado en Albania más que los nacimientos, avanzamos con paso firme hacia el vaciamiento de este país".

Catacroc #1 Catacroc
Mas bajo que el Vaticano ?
