“Alarma en el Ibex. Desaparece la liquidez en valores de primer orden. Los presidentes y CEOS muy preocupados…”

"Sólo en épocas depresivas he observado la pérdida de fondo de muchos valores de la Bolsa española. Sólo cuando no hay interés no aparece el dinero. Ni siquiera debajo de las piedras. Sólo cuando hay miedo a raudales dentro y fuera de nuestras fronteras, la Bolsa se descompone. En las últimas horas los telefónos de los presidentes de muchas compañías del Ibex y los de otros tantos CEOS, no dejan de sonar. Llaman los cuidadores. Buscan contrapartida y emplean gran parte de la sesión en reparar los gap, los enormes huecos en las cotizaciones de