Alan Barroso destroza a Girauta: “Tienes un récord en vivir de lo público”

El politólogo e influencer criticó la cercanía del eurodiputado de Vox con Israel y su trayectoria política, mientras Girauta respondió con descalificaciones personales

11 comentarios
Blackat #3 Blackat
Vivir mal, por que ademas de un jetas , es un desgraciado...un homeless moral.
antesdarle #2 antesdarle
Hombre la vidorra que se ha pegado Girauta sin dar palo al agua es digna de mención jajajaj
Barney_77 #5 Barney_77
Alan Barroso es subnormal. Da igual cuando lo leas.
SantiH #8 SantiH
#5 Parece que es la semana de Alan Fangoso en Menéame, dos envíos hoy y varios está semana xD
#4 pozz
Barroso no está para dar lecciones sobre parasitar de lo publico... bien sabido es su "trabajo por enchufe" en Aragon viviendo en Madrid.
victorjba #9 victorjba
Creo que Girauta ya ha estado en más partidos que Toni Cantó, que ya es decir xD
koe #7 koe
Cuanta gente queda todavía a sueldo de Podemos en redes?
Barney_77 #10 Barney_77
#7 Este payaso estaba a sueldo de Podemos, pero cuando vio que se hundían, paso a apoyar al rabo de Pedro Sanchez
#11 pirat
giraputa parásito
