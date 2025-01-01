·
15
meneos
233
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Alan Barroso destroza a Girauta: “Tienes un récord en vivir de lo público”
El politólogo e influencer criticó la cercanía del eurodiputado de Vox con Israel y su trayectoria política, mientras Girauta respondió con descalificaciones personales
|
etiquetas
:
girauta
,
barroso
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Blackat
Vivir mal, por que ademas de un jetas , es un desgraciado...un homeless moral.
5
K
72
#2
antesdarle
Hombre la vidorra que se ha pegado Girauta sin dar palo al agua es digna de mención jajajaj
3
K
45
#5
Barney_77
Alan Barroso es subnormal. Da igual cuando lo leas.
3
K
36
#8
SantiH
#5
Parece que es la semana de Alan Fangoso en Menéame, dos envíos hoy y varios está semana
1
K
19
#4
pozz
Barroso no está para dar lecciones sobre parasitar de lo publico... bien sabido es su "trabajo por enchufe" en Aragon viviendo en Madrid.
4
K
35
#1
Livingstone85.
Y yo no pude evitar intervenir
x.com/zar1716/status/1960063058887180442?t=VRTYYpQ2_CD2aszTfavgjA&
1
K
31
#6
CerdoJusticiero
#1
1
K
31
#9
victorjba
Creo que Girauta ya ha estado en más partidos que Toni Cantó, que ya es decir
1
K
28
#7
koe
Cuanta gente queda todavía a sueldo de Podemos en redes?
2
K
25
#10
Barney_77
#7
Este payaso estaba a sueldo de Podemos, pero cuando vio que se hundían, paso a apoyar al rabo de Pedro Sanchez
1
K
8
#11
pirat
giraputa parásito
1
K
15
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
