Ajinos tiernos

Si pensabais que os daba la tabarra con recetas, empieza la temporada de huerta y lo que trae con ello...

No va tanto esto de consejos hortícolas si no de la gestión de después.

Así que vamos con los ajos tiernos, si alguien tiene una sugerencia mejor o forma chachi de conservar y comparte se agradece.

Esto son dos manojos, aún me quedan tres por sacar. Están como dios los trajo al mundo, con tierrina y raíces asgaya.

Primer paso separarlos, e ir quitando la tierra. Mancha de cojones, sale tierra por aburrimiento.

Aquí están separados y después de la primera refriega.

Pasamos a segunda refriega y con un cuchillín quitar raíces y cortar las hojas.

Una vez secos envuelvo de cinco en cinco en papel film y al congelador...

La cosa de todo esto es que lo del film no me convence mucho. No porque queden mal, pero tiene que haber mejor forma de hacerlo.

Y otra cosa de hacerlo así es que lo tienes que cocinar congelado. Si lo desconjolas quedan blandurrios.