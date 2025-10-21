edición general
Ajedrez: La intrahistoria de los últimos meses del ajedrecista Naroditsky, muerto a los 29 años: difamación y un rifirrafe público con Krámnik

Ajedrez: La intrahistoria de los últimos meses del ajedrecista Naroditsky, muerto a los 29 años: difamación y un rifirrafe público con Krámnik

El reputado gran maestro y comentarista estadounidense, fallecido repentinamente este lunes, fue acusado sin pruebas de hacer trampas durante más de un año por el excampeón ruso

