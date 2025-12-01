edición general
6 meneos
82 clics
Airbus prueba con éxito su interceptor Bird of Prey contra drones

Airbus ha dado un nuevo paso en la defensa frente a drones kamikaze con el primer vuelo de demostración de su interceptor no tripulado Bird of Prey, que ha logrado derribar de forma autónoma un dron de ataque de un solo uso con un misil aire‑aire Mark I desarrollado por la start‑up Frankenburg Technologies. El ensayo se realizó en un campo de maniobras del norte de Alemania, donde el sistema ejecutó un escenario de misión realista: búsqueda, detección, clasificación e identificación del blanco antes de su neutralización.

| etiquetas: airbus , interceptor , drones , bird of prey
6 0 0 K 113 DEFENSA
10 comentarios
Comentarios destacados:    
Gry #1 Gry
Por si alguien tiene curiosidad esos misiles de 2kg salen a 50.000 € el disparo: modernmechanics24.com/post/baguette-sized-missile-to-transform-modern-
6 K 91
#3 Sammy_Jankis
#1 Gracias, venía pensando en eso precisamente.
1 K 20
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
#1 Y que a algunos drones suicidas les montan mandpads y ya tienen derrivado helicóptero (tanto rn la guerra de Ucrania como en la de Irán) y al menos un avion de combate ucraniano y uno ruso (este desde un dron naval)... no sé yo si esto servirá de mucho
0 K 15
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#5

Montan algo bastante más gordo. Antiguos misiles aire aire R-60. Son misiles viejos pero que como te pillen te hacen un roto guapo.

theaviationist.com/2025/12/01/russia-geran-2-drone-r-60-missile/
0 K 20
Gry #7 Gry
#5 Es un avance, parece diseñado contra cosas como los Shajed.
0 K 20
DDJ #8 DDJ
#1 Sale a cuenta atacarles con drones "huecos" con lo mínimo para que parezcan reales pero sin explosivos para que el coste sea el mínimo, para que tengan que gastar 50mil contra un juguete de mil :-P
Diez disparos salen a medio milloncejo de nada :shit:
2 K 38
Gry #10 Gry
#8 No creo que el sistema de guiado y los explosivos de un dron suban mucho su precio.
0 K 20
FunFrock #2 FunFrock
El Alto Consejo Klingon aprueba este nombre
1 K 10
#9 solojavi
No me parece una prueba fiable, no es difícil detener un único dron, contra un enjambre las cosas cambian mucho, hasta podría caer éste avión en una lucha real.
0 K 10

menéame