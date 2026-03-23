"En Águila Roja tenía pico de audiencia cuando se me caía el tirante": la televisión que Inma Cuesta ya no echa de menos  

"Era una fantasía… porque de repente había un pico de audiencia cuando a ti se te caía el tirantito. Había esas cosas". El detalle llegó incluso a condicionarle algunos rodajes. "Me tenían con el tirante caído o lavándome, porque yo tenía pico de audiencia en esos momentos", relató. La actriz recordó entre humor e incredulidad cómo la estética de su personaje contribuía a esa especie de ritual involuntario: humedad, balconadas, luz cálida… y el famoso tirante rebelde. "Era todo el día… 'Margarita, el tirantito que se te caiga’, explicaba.
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Por cierto setenta clicks en dos minutos. Confirman la noticia.
En los partidos de futbol también había picos de audiencia en los goles y ya me dirás como sabía la gente que iban a marcar.
En cambio con el escote no creo que escuches a tu vecino gritar, sería bastante raro
Va pa #_6