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"En Águila Roja tenía pico de audiencia cuando se me caía el tirante": la televisión que Inma Cuesta ya no echa de menos

"En Águila Roja tenía pico de audiencia cuando se me caía el tirante": la televisión que Inma Cuesta ya no echa de menos  

"Era una fantasía… porque de repente había un pico de audiencia cuando a ti se te caía el tirantito. Había esas cosas". El detalle llegó incluso a condicionarle algunos rodajes. "Me tenían con el tirante caído o lavándome, porque yo tenía pico de audiencia en esos momentos", relató. La actriz recordó entre humor e incredulidad cómo la estética de su personaje contribuía a esa especie de ritual involuntario: humedad, balconadas, luz cálida… y el famoso tirante rebelde. "Era todo el día… 'Margarita, el tirantito que se te caiga’, explicaba.

| etiquetas: televisión , series , inma cuesta , la 1 , águila roja
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10 comentarios
5 1 2 K 45 cultura
Comentarios destacados:      
Moderdonia #3 Moderdonia *
Si el canalillo entre las tetas se llama escote, la separación entre los huevos debería llamarse escrote.

Por cierto setenta clicks en dos minutos. Confirman la noticia.
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
Y el actor iba en pelotas todo el dia, por eso lo veia mi hermana..  media
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Sin algoritmos, sin plataformas y sin consumo bajo demanda, las cadenas vivían pendientes del minuto a minuto, y cualquier gesto podía alterar la curva. "En aquel momento no existía lo del algoritmo, pero sí los picos de audiencia", recordó la actriz...
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pitercio #8 pitercio *
Era partido de ligas, entre La 1 y Teta 5.
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
No lo entiendo, y cómo sabía la gente que tenía que poner el canal en el momento justo antes de que le pasara eso?
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
#2 La gente hacía mucho zapping. Si cambiabas de canal y te encontrabas a una moza de buen ver enseñando escote, lo dejabas un rato. Y si ya tenías puesto ese canal, no cambiabas. Supongo, vamos.

En los partidos de futbol también había picos de audiencia en los goles y ya me dirás como sabía la gente que iban a marcar.
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eltoloco #7 eltoloco *
#4 bueno, con los goles es diferente, puedes escuchar en el bar de abajo a alguien gritando y poner un momento el partido para ver quién ha marcado, y en un partido importante directamente escuchas a tus vecinos.

En cambio con el escote no creo que escuches a tu vecino gritar, sería bastante raro xD
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ElRelojero #10 ElRelojero
Inma Cuesta, que guapa es Dios mío.
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YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
igual que hacen ahora con 'Los misterios de Laura' y con 'Cuéntame cómo pasó', hubo un tiempo en que reponían 'Águila roja' de madrugada en Clan TVE (el "canal infantil")... sí, de madrugada, para los pajilleros que andaban despiertos a esas horas y hacían zapping entre la tetona de las teletiendas y los juegos de azar y la belleza racial y todo muy natural y ligera de cascos de Inma Cuesta en esa serie... y sí, supongo que Clan tenía picos de audiencia de madrugada cuando reponía justo los capítulos con las escenas donde más se le caía el tirante
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KoLoRo #9 KoLoRo *
:shit: :shit: Menuda peli te has montado... xD

Va pa #_6
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menéame