"En Águila Roja tenía pico de audiencia cuando se me caía el tirante": la televisión que Inma Cuesta ya no echa de menos  

"Era una fantasía… porque de repente había un pico de audiencia cuando a ti se te caía el tirantito. Había esas cosas". El detalle llegó incluso a condicionarle algunos rodajes. "Me tenían con el tirante caído o lavándome, porque yo tenía pico de audiencia en esos momentos", relató. La actriz recordó entre humor e incredulidad cómo la estética de su personaje contribuía a esa especie de ritual involuntario: humedad, balconadas, luz cálida… y el famoso tirante rebelde. "Era todo el día… 'Margarita, el tirantito que se te caiga’, explicaba.