Las aguas del Pacífico Norte se están acidificando más rápidamente bajo la superficie

El dióxido de carbono de la atmósfera ingresa al océano por la superficie y ha estado aumentando la acidez de las aguas del Pacífico desde el comienzo de la revolución industrial hace más de 200 años. Un nuevo estudio, dirigido por oceanógrafos de la Universidad de Hawái en Mānoa, reveló que el océano se está acidificando aún más rápidamente debajo de la superficie en las aguas abiertas del Pacífico Norte cerca de Hawái. "La acidificación de los océanos tiene -Fuente: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JC022251