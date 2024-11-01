edición general
Agreden a una mujer en su casa de Sevilla la Nueva: le rompen la mandíbula y los brazos y le provocan quemaduras graves

Una mujer de unos 30 años ha resultado gravemente herida tras sufrir una agresión en su vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva. Los sanitarios han tenido que atenderla de urgencia en el lugar de los hechos por fracturas tanto en la mandíbula como en las extremidades superiores. Además, la víctima presentaba quemaduras de distinto grado en el 40% de su cuerpo. Los bomberos de la Comunidad de Madrid también han sido requeridos por un pequeño incendio en la cocina que, sin embargo, ya había sido sofocado a su llegada

| etiquetas: sevilla la nueva , madrid , mujer , mandíbula , brazos
camvalf
Pues si no es por una expareja suena a ajuste de cuentas o segundo aviso por lo que dice la noticia.
Asimismov
¿Eso es una agresión o un intento de asesinato?
¡Madrededios!
