El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: "Tengo 54 años y solo pienso en retirarme"

Eduardo Vara, médico experto en agotamiento laboral, apunta sobre este fenómeno: "A los 'hijos de la Transición' les prometieron en su juventud jubilarse antes y ahora descubren que deben trabajar más y en empleos más precarios, con una sobrecarga de tareas que solo crece y bajo la espada de Damocles de la transformación digital, mientras en sus hogares continúan las cargas familiares y los problemas de conciliación".
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Entonces, me preparé unas oposiciones, saqué plaza, y desde entonces no he vuelto a esos pensamientos nocivos nunca más.
La vida hay que
vivirladisfrutarla cuando aun se tiene salud.
Lo que creo que sucedió es que ellos (mis abuelos) fue la primera generación con derecho "general" (lo mismo antes había algún señorito, maestros de escuela, etc. que accedían a estos derechos, no sé) a jubilación pública. Entonces, pasar de: "trabajar hasta que mueras o no puedas más" a "jubilarte a los 65" pues se vería como un avance que solo podía ir a mejor.
Por cierto, ¿durante la transición se decía que la gente se iba a jubilar antes? Yo pensaba que lo de "en el futuro no habrá pensiones" venía de siempre.
Yo recuerdo que mi padre decía que cuando él era joven y veían cómo los mayores comenzaban a poder retirarse a los 65 (antes trabajaban mientras podían), él y su entorno daban por hecho que cuando les tocase la edad de jubilación sería mucho menor.
Lo segundo ya lo tenemos, solo falta lo primero