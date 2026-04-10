edición general
13 meneos
70 clics
El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: "Tengo 54 años y solo pienso en retirarme"

El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: "Tengo 54 años y solo pienso en retirarme"

Eduardo Vara, médico experto en agotamiento laboral, apunta sobre este fenómeno: "A los 'hijos de la Transición' les prometieron en su juventud jubilarse antes y ahora descubren que deben trabajar más y en empleos más precarios, con una sobrecarga de tareas que solo crece y bajo la espada de Damocles de la transformación digital, mientras en sus hogares continúan las cargas familiares y los problemas de conciliación".

| etiquetas: agotamiento , empleo , jubilación , trabajo , maduros
12 1 0 K 132 actualidad
13 comentarios
12 1 0 K 132 actualidad
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
Yo hasta hace casi nueve años solo pensaba en jubilarme.

Entonces, me preparé unas oposiciones, saqué plaza, y desde entonces no he vuelto a esos pensamientos nocivos nunca más.
1 K 32
taSanás #1 taSanás
yo tengo bastantes menos y también solo pienso en jubilarme....
3 K 30
yabumethod #2 yabumethod
#1 Me has recordado a esto.  media
5 K 78
taSanás #3 taSanás
#2 lo mío más que nada es porque año que pasa, año que sé que voy a cobrar menos de jubilación, tanto en monto por año, como en años :-D
2 K 22
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo *
Yo tengo claro que, si no se tuercen mucho las cosas, trabajare hasta los 58 o 59 años y luego me "jubilare" a vivir de los ahorros hasta la edad de jubilacion.

La vida hay que vivirla disfrutarla cuando aun se tiene salud.
1 K 27
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
#8 Sí las había. Mis abuelos se jubilaron aún en la dictadura.

Lo que creo que sucedió es que ellos (mis abuelos) fue la primera generación con derecho "general" (lo mismo antes había algún señorito, maestros de escuela, etc. que accedían a estos derechos, no sé) a jubilación pública. Entonces, pasar de: "trabajar hasta que mueras o no puedas más" a "jubilarte a los 65" pues se vería como un avance que solo podía ir a mejor.
1 K 26
#13 aitkiar
Yo empecé a trabajar el 1 de junio del año 2000. El 2 de junio ya quería jubilarme.
1 K 26
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Y ahora con la IA, la sensación de la velocidad de cambio es aún más rápido y la necesidad de adaptarse mayor y en estrés por quedarse uno atrás se acrecienta. Así que los años hasta la jubilación se hacen más pesados.

Por cierto, ¿durante la transición se decía que la gente se iba a jubilar antes? Yo pensaba que lo de "en el futuro no habrá pensiones" venía de siempre.
1 K 25
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#4 "¿durante la transición se decía que la gente se iba a jubilar antes?"

Yo recuerdo que mi padre decía que cuando él era joven y veían cómo los mayores comenzaban a poder retirarse a los 65 (antes trabajaban mientras podían), él y su entorno daban por hecho que cuando les tocase la edad de jubilación sería mucho menor.
2 K 46
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#5 Supongo que durante el franquismo ni siquiera habría jubilaciones públicas o algo así.
0 K 13
rogerius #6 rogerius
#4 Hubo un tiempo en el que se proclamaba el advenimiento de la civilización del ocio. :-S
0 K 15
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#6 Bueno, yo llevo años pidiendo una Renta Básica y Robots.

Lo segundo ya lo tenemos, solo falta lo primero :-(
0 K 13
rogerius #12 rogerius *
#9 Pues nos están dando la civilización del odio. :-|
0 K 15

menéame