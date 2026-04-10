El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: "Tengo 54 años y solo pienso en retirarme"

Eduardo Vara, médico experto en agotamiento laboral, apunta sobre este fenómeno: "A los 'hijos de la Transición' les prometieron en su juventud jubilarse antes y ahora descubren que deben trabajar más y en empleos más precarios, con una sobrecarga de tareas que solo crece y bajo la espada de Damocles de la transformación digital, mientras en sus hogares continúan las cargas familiares y los problemas de conciliación".