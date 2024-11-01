La agitación del morbo y la tele que creímos haber superado

"Cuando quiero llorar, me pongo Y ahora Sonsoles", soltó, irónico, Santiago Segura a Sonsoles Ónega hace solo unos días. Incluso comparó su programa con Esta noche cruzamos el Mississippi. Sin saberlo, se estaba adelantado a la que se avecinaba. El magacín de tarde nos ha regresado a aquellos shows donde la agitación del morbo se disfrazaba del compromiso del informador. Lo hemos visto, con especial crudeza, en la manera de enfocar el proceso de la eutanasia de Noelia Castillo: rótulos que insistían en la cuenta atrás hacia la muerte...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... músicas de culebrón de fondo y la búsqueda de la lágrima con personas vulnerables. El caso se podía haber tratado con otro prisma más de nuestro tiempo: centrado en aportar contexto desde la serenidad de los expertos y la propia entrevista de Castillo. Su historia tiene relevancia informativa y se puede hacer pedagogía para no quedarnos en la excitación emocional más primaria. Que es lo que ha pasado: se ha caído en el espectáculo del llanto. Que si insistir en las fotos de su niñez, en la despedida de la madre y la hija, en cómo llega la madre al hospital, en la ropa que llevará puesta...
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Meme del superhéroe sudando porque no sabe qué botón escoger: el de "Estoy de acuerdo con Santiago Segura" y "Santiago Segura es un facha".
